В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 36 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус. За последние стуки медики успели проверить 35 772 человек.
Об этом стало известно в среду, 9 декабря. Как сообщили в оперштабе, под меднаблюдением находятся 2 104 человека, из них 50 в обсерваторе, 1 725 человек — контактные, а 329 — на самоизоляции.
По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19, позвонили 2 206 раз.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне Петербург установил новый пик смертности от коронавирусной инфекции нового типа. Болезнь унесла жизни 86 человек.