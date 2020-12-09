В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 36 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 36 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус. За последние стуки медики успели проверить 35 772 человек.

Об этом стало известно в среду, 9 декабря. Как сообщили в оперштабе, под меднаблюдением находятся 2 104 человека, из них 50 в обсерваторе, 1 725 человек — контактные, а 329 — на самоизоляции.

По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19, позвонили 2 206 раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне Петербург установил новый пик смертности от коронавирусной инфекции нового типа. Болезнь унесла жизни 86 человек.

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