Названы самые популярные запросы в Сети среди россиян

Большинство из них связаны с пандемией коронавируса.

Google подвела итоги года и опубликовала самые популярные запросы в Сети среди россиян в 2020 году. Многие из них связаны с пандемией коронавируса. Так, люди хотели знать, как сделать антисептик и сшить маску.

Также россиян интересовало, как посадить картошку, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. Граждане использовали Интернет, чтобы узнать значение следующих слов: пандемия, коронавирус, Конституция, Гражданская война и деноминация.

Чаще всего люди искали фильмы «Холоп», «Джентельмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед 2». Граждане активно обсуждали выборы в США, пандемию, поправки в Конституцию в России, бой Хабиба Нурмагомедова и события в Белоруссии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо самое массовое последствие COVID-19. Специалист отметил, что сейчас сложно сказать, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными.