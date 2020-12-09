Названы самые популярные запросы в Сети среди россиян

Названы самые популярные запросы в Сети среди россиян
Составлен список самых популярных запросов. Фото: Pixabay

Большинство из них связаны с пандемией коронавируса.

Google подвела итоги года и опубликовала самые популярные запросы в Сети среди россиян в 2020 году. Многие из них связаны с пандемией коронавируса. Так, люди хотели знать, как сделать антисептик и сшить маску.

Также россиян интересовало, как посадить картошку, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. Граждане использовали Интернет, чтобы узнать значение следующих слов: пандемия, коронавирус, Конституция, Гражданская война и деноминация.

Чаще всего люди искали фильмы «Холоп», «Джентельмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед 2». Граждане активно обсуждали выборы в США, пандемию, поправки в Конституцию в России, бой Хабиба Нурмагомедова и события в Белоруссии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо самое массовое последствие COVID-19. Специалист отметил, что сейчас сложно сказать, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гугл интернет поиск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле переживают за эпидемиологическую обстановку в Петербурге
В Петербурге в преддверии новогодних праздников ощущается нехватка продавцов
Петербуржцам напомнили о закрытии театров, музеев и клубов во время ...
Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной
В Петербурге с начала пандемии коронавирусом заразились более 70 младенцев
Петербурженка сняла с карты пенсионера 150 тысяч, предложив купить продукты
Петербуржца принудили заплатить сыну более полумиллиона долга
Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом