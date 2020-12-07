Названо самое массовое последствие COVID-19

Названо самое массовое последствие COVID-19
Невозможно предсказать, в какой орган человека попадет инфекция. Фото: ЗВО

Повышенное давление является самым массовым последствием перенесенного коронавируса. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, такая тенденция наблюдается «у всех пациентов». Специалист объяснил, что после болезни снижается эластичность сосудистых стенок по всему организму.

Как сообщили «РИА Новости», Болибок заявил, что во время заболевания происходит воспаление внутренней оболочки сосудов, что называется васкулитом. Даже когда сами воспаления проходят, клетки вокруг сосудов так и остаются

Специалист отметил, что сейчас сложно сказать, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский вирусолог предупредила о неожиданных последствиях заражения коронавирусом. И подчеркнула, что последствия Covid-19 являются потенциально пожизненными.

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