Американский вирусолог предупредила о неожиданных последствиях заражения коронавирусом

Американский вирусолог предупредила о неожиданных последствиях заражения коронавирусом
Негативные последствия коронавируса являются потенциально пожизненными. Фото: pixabay

Американский вирусолог Дэна Грейсон рассказала, что перенесенная коронавирусная инфекция может иметь долгосрочные последствия для мужского здоровья.

Одним из самых негативных постэффектов COVID-19 является эректильная дисфункция, объяснила Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago. Причем вирусолог отметила, что последствия коронавируса являются потенциально пожизненными. Об исследованиях, подтверждающих это, специалист, однако, не говорила.

При этом и ранее эксперты замечали, что негативные постэффекты коронавирусной инфекции могут проявляться лишь спустя некоторое время после выздоровления. К примеру, ковид может повреждать мышечную ткань сердца, ухудшая работу сердечно-сосудистой системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем отличается потеря обоняния при простуде или аллергии от аносмии при коронавирусной инфекции.

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