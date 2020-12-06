Врач рассказала о различиях в потере обоняния при COVID-19 и ОРВИ

"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", - заявила врач. Фото: pixabay

"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", - заявила врач. Фото: pixabay

Врач-терапевт Елена Селькова объяснила, что потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом нового типа.

По словам специалиста, спровоцировать отсутствие запахов может обычная простуда или же аллергия. Эти заболевания вызывают отек слизистой оболочки носа, вследствие чего пациент теряет обоняние. Важно отметить, что в случае ОРВИ или аллергии отсутствие запахов сопровождается заложенностью носа, тогда как при COVID-19 человек не испытывает с этим сложностей.

Потеря обоняния может быть симптомом и гораздо более серьезных болезней — опухоли головного мозга, развитии Альцгеймера или болезни Паркинсона. Этот признак также характерен при постинфарктных состояниях, рассказала Селькова «Вечерний Москве».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каком условии возможно повторное заражение коронавирусом.