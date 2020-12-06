Названо условие повторного заражения COVID-19

Человек может повторно заразиться коронавирусом, если в его организме наблюдается дефектность иммунного ответа. При этом обычно во второй раз болезнь протекает тяжелее.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал «Ленте.ру», что в случае дефектности иммунного ответа организм не справляется, что приводит к недостаточной выработке антител.

«Почему это происходит — трудно объяснить. Это связано с индивидуальной реактивностью организма», — заявил специалист.

По словам академика, по текущим данным, в мире зарегистрировано около 30 случаев повторного инфицирования. Горелов отметил, что если человек сделал вакцину, то ему не грозят серьезные осложнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайцы сообщили о появлении новых видов коронавируса.