Названо условие повторного заражения COVID-19

Названо условие повторного заражения COVID-19
Специалист рассказал о повторном заражении коронавирусом. Фото: pixabay.com

Человек может повторно заразиться коронавирусом, если в его организме наблюдается дефектность иммунного ответа. При этом обычно во второй раз болезнь протекает тяжелее.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал «Ленте.ру», что в случае дефектности иммунного ответа организм не справляется, что приводит к недостаточной выработке антител.

«Почему это происходит — трудно объяснить. Это связано с индивидуальной реактивностью организма», — заявил специалист.

По словам академика, по текущим данным, в мире зарегистрировано около 30 случаев повторного инфицирования. Горелов отметил, что если человек сделал вакцину, то ему не грозят серьезные осложнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайцы сообщили о появлении новых видов коронавируса.

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