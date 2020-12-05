Китайцы сообщили о появлении новых видов коронавируса

Вирусолог из Уханя Ши Чжэнли предупредила, что в Китае были обнаружены новые виды коронавируса, которые могут распространяться по стране и за ее пределами.

Как сообщает газета The Guardian, другие виды коронавируса были найдены у летучих мышей, обитающих в пограничных регионах на юге и юго-западе КНР. Специалист отмечает, что эти виды инфекции способны передаваться людям.

По словам врача, новые типы коронавируса, вероятно, распространяются в природе и за пределами Китая, в частности, в южноазиатских странах.

Чжэнли утверждает, что до того, как передаться человеку от летучей мыши, вирус попал к промежуточному животному. Этим животным могли стать панголины. Это говорит о том, что первоначальный источник распространения мог быть и вне Китая, поскольку панголины попадают в страну контрабандой из других стран Азии, включая Индию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поиском источника коронавируса займутся две группы ученых.