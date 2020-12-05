Поиском источника коронавируса займутся две группы ученых

Есть вероятность, что найти нулевого пациента или первую инфицированную летучую мышь уже не получится. Фото: pixabay

Есть вероятность, что найти нулевого пациента или первую инфицированную летучую мышь уже не получится. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения и медицинский журнал The Lancet подготовили две группы опытных ученых, которые изучат возможные источники коронавирусной инфекции.

Первая группа специалистов собрана в рамках проекта ВОЗ. В начале ноября на официальном сайте организации был опубликован перечень правил, которым будут следовать участники научного исследования.

Издание The Lancet отвечает за вторую группу, в которую вошли 12 исследователей. Ученые будут работать под руководством экономиста Джеффри Закса.

При этом обе группы будут заниматься поисками источника вируса параллельно. Научным сотрудникам предстоит выяснить, кто был первым заразившимся человеком, и как далее распространялась инфекция. Однако есть вероятность, что найти нулевого пациента или первую инфицированную летучую мышь уже не получится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус мутировал и научился обходить антитела.