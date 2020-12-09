В Петербурге с начала пандемии коронавирусом заразились более 70 младенцев

Не сообщается, в каком состоянии находятся малыши и какова смертельность.

В Санкт-Петербурге за все время пандемии коронавирус диагностировали у 70 младенцев. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Главный акушер-гинеколог города Виталий Беженарь заявил, что на данный момент инфекцию обнаружили у более чем 700 женщин, которые получили положительный результат теста во время беременности и после родов. Также коронавирусом заразились более 70 малышей.

Напоминаем, что в Северной столице зарегистрировали более 159 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли почти 90 тысяч граждан, летальных исходов – 6030.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом.