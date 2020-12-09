Представители общепита хотят прийти к диалогу с властями Петербурга

Власти, в свою очередь, сейчас больше обеспокоены эпидемиологической ситуацией, нежели трудностями рестораторов. Фото: pixabay

Власти, в свою очередь, сейчас больше обеспокоены эпидемиологической ситуацией, нежели трудностями рестораторов. Фото: pixabay

Инициативная группа, представляющая владельцев заведений Северной столицы, предложила городским властям совместно прийти к компромиссу в строгих проивоэпидемических ограничениях, которые могут обернуться трагедией для бизнеса.

Участники «карты сопротивления», — около сотни кафе и ресторанов, отказывающихся закрываться на новогодние праздники, — призывают правительство Петербурга в кратчайшие сроки прийти к конструктивному диалогу, который поможет найти баланс между ограничительными мерами и графиком работы общепита.

Напомним, что сейчас бары и рестораны в городе работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января заведения должны быть закрыты, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января прием посетителей разрешен только до 19 часов. При этом кафе могут работать навынос и на доставку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный петербургский ресторатор Арам Мнацаканов считает возможным прийти к компромиссу в диалоге с властями.