СК Петербурга пригрозил владельцам заведений-нарушителей уголовными делами

Следственный комитет пригрозил собственникам петербургских заведений, нарушающих запрет на работу в ночное время, уголовной ответственностью.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов заявил о намерении ведомства возбуждать уголовные дела по факту баров и ресторанов, принимающих посетителей после 23 часов. Такое решение было принято после рейда, проведенного сотрудниками СК в заведениях Северной столицы.

Напомним, что меры, жестко ограничивающие работу точек общепита, были приняты городскими властями с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции — эпидемиологическая ситуация в Петербурге приближается к критической.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков назвал протесты рестораторов Петербурга неуважением к соотечественникам.