В Кремле возмутились из-за слухов о втором кабинете Путина

В Кремле возмутились из-за слухов о втором кабинете Путина
Песков прокомментировал очередной слух. Фото: kremlin.ru

Песков считает, что это часть информационной атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали слухи, согласно которым у Владимира Путина есть два одинаковых кабинеты. Они нужны якобы для того, чтобы никто не знал, где именно находится глава государства. Об этом пишет РИА Новости.

Представителя Кремля возмутило такое предположение. Он считает, что кто-то ведет информационную войну против Путина, но не может добиться поставленной перед собой цели и придумывает небылицы.

«У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите»,

— сказал Песков.

Отмечается также, что передвижения Путина являются государственной тайной. Он добавил, что самолеты компании «Россия» есть во многих городах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина.

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