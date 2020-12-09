Беглов обсудил взаимодействие властей и бизнеса с ресторатором Мнацакановым

В среду, 9 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с ресторатором Арамом Мнацакановым, на которой обсуждалось возможное взаимодействие властей и бизнеса для работы заведений в условиях пандемии.

Беглов заявил, что отменить новогодние ограничения не представляется возможным, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и неутешительной статистики: вот уже несколько дней подряд выявляют более 3,5 тысяч заражений COVID-19. «Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости», — добавил губернатор.

При этом градоначальник отметил, что Петербург готов пойти на компромисс с владельцами баров и кафе. Ресторатор Мнацаканов, в свою очередь, подчеркнул, как важно относиться с пониманием к сложившейся ситуации, но также предложил работать над поиском путей, которые позволят избежать трагического разрушения отрасли общественного питания.

В частности, предприниматель передал Беглову методическую программу «Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания», разработанную рестораторами. В ней описываются меры безопасности, которые позволят свести к минимуму риск заражения как посетителей, так и сотрудников заведений. Мнацаканов добавил, что важно убедить горожан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию — это необходимо, в том числе, для успешной работы заведений во время пандемии.

Бизнесмен предложил развивать формат уличной торговли, поскольку влажная погода снижает риск инфицирования. Он также заверил Беглова, что бизнес продержится: «Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится», — подытожил ресторатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский СК пригрозил привлечением к уголовной ответственности владельцам заведений, которые продолжают принимать посетителей после 23 часов.