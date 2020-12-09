За три месяца число официально безработных жителей Петербурга снизилось на 9 тысяч человек

В основном, на бирже труда сейчас состоят люди, лишившиеся работы еще до пандемии COVID-19. Фото: pixabay

В основном, на бирже труда сейчас состоят люди, лишившиеся работы еще до пандемии COVID-19. Фото: pixabay

В Северной столице постепенно стабилизируется ситуация с безработицей. В конце ноября насчитывалось 103,9 тысяч официально безработных, а сейчас эта цифра снизилась до 98,8 тысяч человек.

О положении на петербургском рынке труда в среду, 9 декабря, уведомляет пресс-служба городской администрации. Отмечается, что сейчас в основном на бирже состоят люди, потерявшие работу еще до пандемии коронавируса. По информации Комитета по труду и занятости населения, в настоящее время пособие по безработице выдается 39 751 жителю Северной столицы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что хотя данный момент в приоритете — сохранение здоровья горожан и социальной стабильности, власти пытаются найти экономический баланс и сохранить также рабочие места.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы не хотели бы работать 31 декабря.