Петербуржцы заявили, что не хотят работать на Новый год

Чаще всего о выходном просят женщины. Фото: pixabay

Чаще всего о выходном просят женщины. Фото: pixabay

Большая часть опрошенных предпочли бы готовиться к застолью, а не работать.

Петербуржцы рассказали, как относятся к работе 31 декабря. Об этом сообщает сервис поиска работы Superjob.ru. Около 80% опрошенных жителей города заявили, что не хотели бы трудиться в последний день года и предпочли бы провести его за подготовкой к застолью. Чаще всего о выходном дне 31 декабря просили женщины.

Отмечается, что опрос проводили в городах-миллионах. Больше всего отдыхать перед Новым годом хотят жители Петербурга и Челябинска. Напоминаем, что 31 декабря является рабочим дня, но местные власти могут вводить выходной по своему усмотрению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты узнали, какие подарки хотят получить на Новый год жители Петербурга.