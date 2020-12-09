В России изменили порядок выдачи больничного с 14 декабря

В России изменили порядок выдачи больничного с 14 декабря
Удаленное оформление больничного будет проводиться с помощью телемедицинских технологий. Фото: pixabay.com

Российское Министерство здравоохранения приняло новые правила оформления и выдачи больничных листов. Нововведения вступают в силу с 14 декабря.

Работники смогут оформить больничный дистанционно, если присутствует угроза распространения опасных инфекций, в том числе COVID-19. Те же правила касаются листа нетрудоспособности по беременности и родам. Удаленное оформление больничного будет проводиться с помощью телемедицинских технологий. Выдавать документ смогут только врачи, данные которых занесены в Федеральный регистр медицинских работников.

Больничный должен быть оформлен в тот же день, когда было определено заболевание. Теперь у россиян есть возможность открыть лист в бумажном виде, а затем продлить в электронном формате. Работникам, которые трудоустроены в нескольких организациях, будут выдавать несколько бумажных больничных и один электронный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон, регулирующий правила работы на удаленке.

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