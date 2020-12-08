Путин подписал закон, регулирующий правила работы на удаленке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях удаленной работы. Документ вступает в силу с 1 января следующего года.

Как отмечается в законе, если работодатель локальным нормативным актом не определил рабочее время, то работник может определять его самостоятельно.

Постоянный удаленный работник может рассчитывать на такой же отпуск, как и у любого работника, — не менее 28 календарных дней ежегодно.

Временный дистанционный работник будет уходить в отпуск по графику, существующему в организации.

Если при переходе на удаленную работу остаются те же задачи, то его заработная плата не может быть понижена.

Работодатель обязан предоставить удаленному работнику все необходимое для выполнения обязанностей. Теперь это указано в законе.

Если человек продолжает работать за своим компьютером, то он должен использовать программные продукты, которые совместимы с программами работодателя. Но услуги по их установке должен компенсировать работодатель. Это относится и к расходам на связь.

Работодатель может уволить дистанционного сотрудника, если тот без уважительных причин не выходит на связь в течение двух рабочих дней. Также основанием для увольнения может стать переезд работника в место, где с ним трудно связаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как будет действовать закон об удаленной работе.