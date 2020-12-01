Gazeta.SPb рассказывает, как будет действовать закон об удаленной работе

Советник по трудовым вопросам юридической компании «ССП-Консалт» Ева Тимофеева рассказала Gazeta.SPb, как будет работать закон об удаленной работе, принятый Госдумой в третьем чтении. Изменения в трудовой кодекс вступят в силу с 1 января 2021 года.

Чрезвычайная ситуация

Работодатели смогут переводить своих сотрудников на удаленный режим работы в случае чрезвычайной ситуации без их согласия, следует из поправок к законопроекту «об удаленке», предложенных депутатами и сенаторами «Единой России».

Отметим, что для отдельных регионов нашей страны введение режима ЧС — не редкость. На такие меры идут для решения проблем природного или техногенного характера. Среди них паводки, наводнения, лесные пожары и т.д. В зависимости от масштаба бедствия ЧС могут вводить губернатор города или региона, комиссия правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и президент.

По словам советника по трудовым вопросам юридической компании «ССП-Консалт» Евы Тимофеевой, законопроект «об удаленке» не оперирует понятием «чрезвычайная ситуация», а указывает на исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия для всего населения или его части. То есть акт государственного органа о признании ситуации чрезвычайной, говорит специалист, не требуется — достаточно здравого смысла работодателя.

Увольнение

Работодатель сможет уволить сотрудника, находящегося на «удаленке», лишь в том случае, если он в течение двух дней и без уважительной причины не выходит на связь.

Увольнение дистанционных работников по дополнительным основаниям, например, за невыход на связь или несвоевременное предоставление отчетности — уже сложившаяся судебная практика. Причем суды, по словам Евы Тимофеевой, как правило, вставали на сторону работодателя.

«Полагаю, что закон просто строго ограничил или расширил рамки этого временного интервала и ввел таким образом критерии баланса интересов добросовестных сторон трудового договора», — говорит юрист.

Специалист отмечает, что раньше работодатель, чтобы подстраховать себя, прописывал в трудовом договоре четкий порядок взаимодействия, технические средства и их доступность, а также время реагирования. Теперь требования узаконены.

Право на офлайн

Первоначальная редакция законопроекта «об удаленке» предусматривала так называемое право сотрудника на офлайн, т.е. на неприкосновенность времени отдыха.

В существующей редакции, по словам Евы Тимофеевой, право на офлайн предусматривает две формы организации рабочего дня дистанционного сотрудника: либо по правилам работодателя, не противоречащим ТК РФ, которые прописываются в локальном нормативном акте или трудовом договоре, либо, если такой регламентации нет, работник сам организует свой рабочий день.