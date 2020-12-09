Мощная магнитная буря накроет Землю в ночь на 10 декабря

На Землю надвигается солнечное вещество — плазма, выброшенная Солнцем еще 7 декабря. Позитивным последствием станет северное сияние, которое будет видно на более обширных географических пространствах.

Первые облака солнечной плазмы вторглись в околоземное пространство под утро в среду, 9 декабря. Ближе к полуночи до нашей планеты дойдет основное ядро выброса. Земля будет находиться в солнечном веществе чуть больше суток — до середины 10 декабря, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

«Выстрелы» солнечной вспышки почувствуют метеозависимые люди. Кроме того, резко вырастет радиационная нагрузка на космические средства. Однако есть и позитивные последствия бури — грядущей ночью солнечное вещество спровоцирует северное сияние, которое будет видно на широте Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильное землетрясение произошло у берегов Антальи.