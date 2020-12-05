Сильное землетрясение произошло у берегов Антальи

Сейсмологи зафиксировали сильнейшую подземную бурю у берегов Турции в Средиземном море. Магнитуда землетрясения составила 5,2.

Как сообщает газета Yeni Shafaq, подземные толчки могли ощутить жители курортной провинции Анталья. Местные власти, несмотря на действующий локдаун, позволили гражданам покинуть дома на случай, если в результате землетрясения произойдут обрушения.

В настоящее время информации о каких-либо разрушениях не поступало, передает телеканал TRT. Известно, что толчки земной коры ощущали жители Кипра.

Стоит отметить, что данные о магнитуде разнятся. Так, по данным неправительственной организации Reaction, магнитуда составила 5,2. В то же время Cyprus Mail, ссылаясь на данные турецкой сейсмологической станции «Кандили», говорит о магнитуде 5,5.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бурятии зафиксировали сильное землетрясение.