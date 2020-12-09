В России обновят список показаний для аборта

В России установлен перечень показаний для аборта. Фото: pixabay.com

В России установлен перечень показаний для аборта. Фото: pixabay.com

Российский Минздрав разработал проект приказа, устанавливающего перечень медицинских показаний для аборта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Медпоказаниями для прерывания беременности, в том числе, являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства и расстройства поведения. Также показаниями могут стать шизофрения, почечная недостаточность, воспалительные болезни центральной нервной системы.

Кроме того, к числу показаний относятся врожденное отсутствие конечностей и состояние физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет.

При этом итоговое решение по каждому конкретному случаю остается за консилиумом врачей, на котором учитываются все факторы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после массовых протестов в Польше отложили запрет на аборты.