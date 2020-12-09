Камер видеонаблюдения на улицах Петербурга станет в четыре раза больше

Количество камер на улицах Петербурга увеличат в четыре раза. Фото: pixabay.com

Количество камер на улицах Петербурга увеличат в четыре раза. Фото: pixabay.com

Петербургские власти готовятся к реализации программы «Безопасный город», в рамках которой на улицах города в четыре раза вырастет количество камер видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в настоящее время в Петербурге установлено около 46 тысяч уличных камер. В течение ближайших трех лет планируется установить еще 23 тысячи камер. Четырехкратного увеличения количества видеокамер — до 179 тысяч намерены добиться к 2025 году.

По словам губернатора Александра Беглова, власти совместно с компанией «Яндекс» разрабатывают методику, с помощью которой можно будет оптимально разместить камеры на участках, неохваченных системой видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти установят 20 новых камер для нарушителей ПДД. Устройства появятся в населенных пунктах в 2021 году.