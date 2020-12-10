В Пулково в четверг нет отмененных рейсов

В Пулково в четверг нет отмененных рейсов
В Пулково в четверг не отменили и не задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в четверг, 10 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского аэропорта запускают «зимние» рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный. Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Utair.

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