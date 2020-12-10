На уборку улиц и дорог Петербурга выехали машины с реагентами

Распределение уборочной техники в Петербурге 10 декабря. Фото: скриншот карты Комитета по благоустройству

Распределение уборочной техники в Петербурге 10 декабря. Фото: скриншот карты Комитета по благоустройству

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 10 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Больше всего внимания уделяется набережным.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают в основном техника распределилась по основным районам Петербурга. До отдаленных районов (Петродворцового и Курортного) уборочная техника пока не добралась.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование. Не видно уборочных машин в Кронштадте, Петергофе и Стрельне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.