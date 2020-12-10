Группа Tokio Hotel даст концерты в Петербурге и Москве осенью 2021 года

Немецкая группа Tokio Hotel выступит с концертами в России в рамках мирового турне, который был не завершён в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Фанаты творчества исполнителей смогут посетить мероприятия в Москве и Петербурге.

Информация об этом появилась в официальной группе Tokio Hotel в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что в 2019 году и в начале 2020 года группа не до конца завершила мировое турне, отыграв 43 концерта в Европе и США. Пандемия прервала работу Tokio Hotel.

В итоге, 16 запланированных концертов пройдут в следующем году в рамках нового тура «Beyond The World». С концертами немецкий коллектив выступит в Европе и России.

Отметим, что в Петербурге мероприятие пройдет в клубе «Космонавт» 9 ноября 2021 года, а в Москве – на площадке «Главclub» 11 ноября.

Напомним, что Tokio Hotel – это немецкая синти-поп и поп-рок группа, которая появилась в 2001 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили деятельность.