В Кронштадте обнаружен школьник, разбившийся после падения с высоты

В Кронштадтском районе был обнаружен труп ученика 9-го класса в кустах. Предположительно, смерть наступила после падения с высоты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, жуткое событие случилось утром в среду, 9 декабря. В полицию через номер 112 поступило сообщение от женщины, что в кустах возле одного из домов по Кронштадтскому шоссе обнаружен труп мужчины.

По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что погибшим является мальчик 2005 года рождения, который является учеником 9-го класса одной из школ города.

На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский первоклассник заявил о заложенной бомбе в школе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.