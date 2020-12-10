В Ленобласти задержана группировка по производству синтетических наркотиков

В Ленобласти задержана группировка по производству синтетических наркотиков
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Всеволожском районе задержаны два местных жителя, которые обвиняются в производстве и сбыте наркотических веществ. Следователи и оперативники обнаружили в их съемной квартире более 3 килограммов запрещенных веществ.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, в ходе следственных мероприятий было установлено, что данные жители Мурино организовали незаконное производство наркотиков с целью последующего сбыта.

Отмечается, что оперативники изъяли у обвиняемых более 3 кг запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.

На данный момент в отношении участников группировку избрана мера в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств преступления.

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