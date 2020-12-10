Под Петербургом в пылу пьяной ссоры жена чуть не зарезала мужа

Под Петербургом в пылу пьяной ссоры жена чуть не зарезала мужа
Женщина ударила ножом мужа. Фото: unsplash

В Ленобласти мужчина попал с ножевым ранением в больницу после пьяной ссоры с женой.

Как стало известно gazeta.spb, инцидент произошел 9 декабря в в деревне Витино Ломоносовского района. Как полагает следствие, муж с женой распивали алкоголь, а потом поссорились. Женщина схватила нож и нанесла удар потерпевшему. В результате, 44-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, а его 46-летняя супруга задержана.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратился мужчина с заявлением об убийстве пенсионерке. Он сообщил, что накануне, 3 декабря, 16-летний подросток убил свою бабушку.

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