В Петербурге задержан ранее судимый подросток за убийство своей бабушки ножом

В Петербурге задержан ранее судимый подросток за убийство своей бабушки ножом
Ссора стала причиной убийства Фото: скриншот Яндекс.Панорама

Несовершеннолетний напал на свою бабушку будучи у нее в гостях в одном из домов в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 декабря в полицию обратился мужчина с заявлением об убийстве пенсионерке. Он сообщил, что накануне, 3 декабря, 16-летний подросток убил свою бабушку. Правоохранительные органы незамедлительно прибыли к месту преступления.

По версии следствия, ученик 10-го класса, ранее неоднократно судимый, находясь в гостях у своей бабушки в доме №20/3 по проспекту Юрия Гагарина, нанес пенсионерке несколько ударов ножом. Причиной стала внезапно возникшая ссора. Потерпевшая скончалась на месте.

Задержать подозреваемого удалось 4 декабря в 21:00 у дома№ 95 по Московскому проспекту. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге неизвестный представился сыном пенсионера и обманул его на 3 млн рублей.

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