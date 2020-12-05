В Петербурге мошенник представился сыном пенсионера и обманул его на 3 млн рублей

Неизвестный представился сыном пенсионера и сообщил по телефону, что он попал в аварию и сбил человека. Для урегулирования конфликта ему надо 4 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 декабря в полицию Невского района обратился обманутый мужчина 1938 года рождения. Пенсионер заявил, что 3 декабря неизвестный мужчина позвонил ему на городской телефон и представился сыном, после чего сообщил, что сбил человека и ему нужны 4 млн рублей.

Пенсионер поверил и собрал 2 млн рублей, а также 12 тыс. долларов США. Передача средств состоялась у дома №73 по улице Народной. Неизвестный приехал на автомобиле «КИА» и забрал деньги. Общий ущерб составил 3 млн 95 тыс. 720 рублей.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что неизвестный устроил стрельбу из травмата ночью в Калининском районе.