В Калининском районе неизвестный устроил стрельбу из травмата ночью

В Калининском районе неизвестный устроил стрельбу из травмата ночью
Стрельба в Колпинском районе Фото: Яндекс.Панорама

Мужчина произвел два выстрела в сторону потерпевшего, который и обратился с заявлением в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел 5 декабря примерно в 1:30 около дома №70 по Светлановскому проспекту. Неизвестный направил пистолет в сторону 40-летнего мужчины и произвел два выстрела.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после того, как потерпевший обратился с заявлением о стрельбе. В итоге, злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что мужчина стрелял из травматического оружия.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста уголовным делом. В Невском районе Петербурга задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Ранее он был неоднократно судим.

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