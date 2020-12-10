Ученые рассказали, как продлить жизнь на 25%

Ученые рассказали, как продлить жизнь на 25%
Сыр помогает продлить жизнь. Фото: pixabay.com

Стало известно, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые.

По словам специалистов Техасского университета A&M, в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, а также на 40 процентов уменьшает вероятность сердечной недостаточности и уменьшает вероятность возникновения других сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Express.

Исследование показало, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25 процентов. Кроме того, это вещество способно предотвращать фиброз печени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, как снизить холестерин. В течение 12 недель эксперты давали добровольцам яблочный уксус и наблюдали за реакцией их организма.

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