«Это будет настоящий чемпионат мира». Родственники Марадоны начали делить наследство

Родственники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны начали войну за наследство родственника, которое составляет 40 млн евро.

Кроме того, в собственности Марадоны была элитная недвижимость и парк премиальных автомобилей.

«Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет настоящий чемпионат мира», — пишет The Sun.

На наследство Марадоны претендуют не менее 16 человек. У него осталось пять признанных детей. Но на этот статус претендуют еще семь человек.

Напомним, в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 91 матч и забил 34 гола. Наиболее значимой победой в карьере Марадоны стал чемпионат мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины второй раз в истории завоевала первенство. Во многом это произошло благодаря Диего, который был также капитаном команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно содержание завещания, которое оставил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду, 25 ноября. Оказалось, что последней волей спортсмена стала просьба забальзамировать его тело.