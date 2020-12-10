«Это будет настоящий чемпионат мира». Родственники Марадоны начали делить наследство

&#171;Это будет настоящий чемпионат мира&#187;. Родственники Марадоны начали делить наследство
Футболист Диего Марадона умер на 61-м году жизни. Фото: www.instagram.com/maradona/

Родственники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны начали войну за наследство родственника, которое составляет 40 млн евро.

Кроме того, в собственности Марадоны была элитная недвижимость и парк премиальных автомобилей.

«Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством — это будет настоящий чемпионат мира», — пишет The Sun.

На наследство Марадоны претендуют не менее 16 человек. У него осталось пять признанных детей. Но на этот статус претендуют еще семь человек.

Напомним, в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 91 матч и забил 34 гола. Наиболее значимой победой в карьере Марадоны стал чемпионат мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины второй раз в истории завоевала первенство. Во многом это произошло благодаря Диего, который был также капитаном команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно содержание завещания, которое оставил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду, 25 ноября. Оказалось, что последней волей спортсмена стала просьба забальзамировать его тело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диего марадона наследство футболист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зарплата курьеров в Петербурге выросла на 40% в 2020 году
Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом
В Выборге обнаружили крупную партию синтетических наркотиков
Жителей Ленобласти предупреждают о ледяных дождях с 10 по 12 декабря
В Пулково пропустили более тысячи попугаев
Лицевые щитки признали бесполезными в защите от коронавируса
Петербуржцам напомнили, как правильно выбрать красную икру на Новый год
Как правильно подготовиться к вакцинации от Covid-19 — инфографика ...