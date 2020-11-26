Футболист Диего Марадона завещал забальзамировать свое тело

Футболист Диего Марадона завещал забальзамировать свое тело
Футболист Диего Марадона умер на 61-м году жизни. Фото: www.instagram.com/maradona/

Стало известно содержание завещания, которое оставил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду, 25 ноября.

Оказалось, что последней волей спортсмена стала просьба забальзамировать его тело. Об этом в четверг, 26 ноября, пишет РИА Новости, ссылаясь на спортивный телеканал Аргентины TyC Sports. По предварительной информации, еще несколько месяцев назад Марадона написал письмо родным, в котором просил их сохранить свое тело на долгие годы.

Письмо, по данным телеканала, в ближайшее время должно быть доставлено представителям семьи умершего футболиста. Напомним, что Диего Марадоне было 60 лет. Он умер в кругу близких, после внезапного ухудшения самочувствия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем умерший Диего Марадона запомнился жителям Северной столицы. Добавим, что футболист «отметился» в Петербурге в скандальном свете.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диего марадона футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отправили по стражу волонтеров, изнасиловавших мужчину в Сергиево
Футболист Диего Марадона завещал забальзамировать свое тело
В Японии подсчитали себестоимость iPhone 12
Мадс Миккельсен получил роль Джона Деппа в «Фантастических тварях»
Петербург стал номинантом на международную премию World Travel Awards
На месте Прядильно-ниточного комбината имени Кирова построят жилые дома
Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19
В «Сапсанах» могут появиться купе со спальными местами