Футболист Диего Марадона завещал забальзамировать свое тело

Стало известно содержание завещания, которое оставил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, умерший в среду, 25 ноября.

Оказалось, что последней волей спортсмена стала просьба забальзамировать его тело. Об этом в четверг, 26 ноября, пишет РИА Новости, ссылаясь на спортивный телеканал Аргентины TyC Sports. По предварительной информации, еще несколько месяцев назад Марадона написал письмо родным, в котором просил их сохранить свое тело на долгие годы.

Письмо, по данным телеканала, в ближайшее время должно быть доставлено представителям семьи умершего футболиста. Напомним, что Диего Марадоне было 60 лет. Он умер в кругу близких, после внезапного ухудшения самочувствия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем умерший Диего Марадона запомнился жителям Северной столицы. Добавим, что футболист «отметился» в Петербурге в скандальном свете.