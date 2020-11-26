Чем Марадона успел запомниться Петербургу

В среду, 25 ноября, мир поразила новость о смерти 60-летнего легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Последние годы он нередко упоминался в СМИ в связи со скандалами, некоторыми из них звезда футбола отметилась и в Петербурге.

Марадона скончался вечером 25 ноября после остановки сердца. Его тело доставили в президентский дворец в столице Аргентины. Там и состоится прощание с легендарным футболистом. Аргентинские СМИ полагают, что посетить его могут около миллиона человек.

Прощание будет открыто для всех желающих. В здании дворца закрепили черную ленту – траур в стране объявлен на три дня.

Звезда мирового футбола провел больше 90 матчей, в составе сборной Аргентины забил 34 гола.

В октябре этого года Марадона был госпитализирован для проведения медицинского обследования. В начале ноября появилась информация о том, что он перенес успешную операцию на головном мозге – у него диагностировали субдуральную гематому.

К слову, журналисты уже «хоронили» футболиста два года назад. Этот скандал был связан с Петербургом.

В Северную столицу футболист приезжал на матч Нигерия – Аргентина как официальный посол Международной федерации футбола. Спортсмен занял место в вип-ложе на «Газпром Арене», где вел себя довольно эмоционально. Он прыгал в честь забитых голов, тянулся через стеклянное ограждение, чтобы пожать руки болельщикам на нижних ярусах, танцевал, кричал, вскидывал руки вверх.

На тот момент Марадоне было уже 57 лет, и со стадиона его уводили под руки, а затем увезли в больницу.

Тогда же в сети распространилась аудиозапись, на которой утверждается, что у бывшего футболиста остановилось сердце. Информация не подтвердилась, а сам Марадона заявил, что заплатит десять тысяч долларов тому, кто выдаст человека, распространившего новость о его смерти.

Тому, что произошло с Марадоной в ложе, нашли разные объяснения: от проблем с шеей и давлением до алкоголя и вредных веществ.

Отметим, что на том же футбольном матче Марадона отметил второй, победный, гол Аргентины, показав средние пальцы на обеих руках в сторону поля. Как и следовало ожидать, фото мгновенно разлетелись по Сети.

После этого появилась информация о том, что Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение уволить экс-футболиста после шоу на «Газпром Арене».

Годом ранее Марадона также успел оскандалиться в Петербурге. В Россию аргентинец прибыл по приглашению организации «Россия любит футбол». Он посетил в Северной столице финальный матч Кубка конфедераций.

После матча, как сообщали СМИ, аргентинец отдыхал в своем отеле, а затем появилась информация о том, что в тот вечер он домогался петербургскую журналистку, пытался раздеть ее, предлагая 500 евро за ночь.