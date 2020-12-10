Похищение руля из каршеринга в Петербурге обернулось уголовным делом

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже. Об этом сообщили в ведомстве.

Как полагает следствие, злоумышленник наглым образом похитил из каршерингового автомобиля спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой и подушкой безопасности. На его место он прикрепил обычный руль без кнопок управления. Ущерб оценивается в более 27 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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