Похищение руля из каршеринга в Петербурге обернулось уголовным делом

Похищение руля из каршеринга в Петербурге обернулось уголовным делом
Мужчина украл руль. Фото: Pixabay

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже. Об этом сообщили в ведомстве.

Как полагает следствие, злоумышленник наглым образом похитил из каршерингового автомобиля спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой и подушкой безопасности. На его место он прикрепил обычный руль без кнопок управления. Ущерб оценивается в более 27 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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