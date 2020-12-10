Лицевые щитки признали бесполезными в защите от коронавируса

Часто используемые лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи коронавируса. Фото: pixabay

Часто используемые лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи коронавируса. Фото: pixabay

Пластиковые экраны, надетые на лицо, не защищают от заражения коронавирусом. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Фукуоки.

Специалисты проанализировали движение потоков воздуха вокруг щитка, которое возникает при чихании и кашле инфицированного человека без маски, и доказали, что вирусы все равно проникают под экран.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physics of Fluids, ученые выяснили, что вирусы могут преодолеть один метр за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний край щитка. При этом, если носитель щитка вдохнет, то капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.

Напомним, суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в России составил 27 тыс. 927 человек. Всего в стране за весь период пандемии зафиксировано 2 млн 569 тыс. 126 заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ рекомендует носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на улице.