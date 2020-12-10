Как может измениться закон о реновации с подачи петербургских депутатов

Петербургские депутаты предлагают внести изменения в федеральный законопроект о реновации. Депутаты считают, что переносить московский опыт в Северную столицу без переосмысления нельзя. Gazeta.SPb рассказывает, как может измениться закон.

Речь идет о внесении изменений в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, который распространит опыт московской реновации на другие регионы, он уже прошел первое чтение. Петербургское Законодательное собрание предложило свои изменения.

Всего депутаты Северной столицы подготовили 13 предложений, отвергнуто было одно – оно обязывало бы единственного участника конкурса браться за проект даже в том случае, если он передумал бы. Ряд поправок имеют юридико-технический характер, однако можно выделить и ключевые моменты.

Так, Госдума предлагает внести в закон понятие комплексного развития территории. Решение о нем власти смогут принять, если 50% территории занимает аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, которые должны сноситься или реставрироваться по адресным программам. Петербургские депутаты хотят увеличить этот процент до 80%.

Кроме того, по мнению городских парламентариев, по проекту решения о комплексном развитии территории должны проводиться публичные слушания. Решение же о включении многоквартирного дома в такую программу, считают в ЗакСе, должны принимать на обязательных общих собраниях собственников.

Отдельная поправка касается объектов культурного наследия. Законодательное собрание хочет ввести запрет включать в такую программу территории в границах охранных зон объектов культурного наследия или зон охраняемого ландшафта.

Программа комплексного развития территории не должна касаться территории объекта культурного наследия или участков с домами, которые входят в единый государственный реестр памятников истории и культуры.

Депутаты Северной столицы также предлагают установить дополнительные требования к стоимости жилья, которое граждане получают взамен старого. Она должна быть рыночной, но не ниже кадастровой стоимости, которая была определена за год до принятия решения о комплексном развитии территории.

Как писала gazeta.spb.ru, петербургские градозащитники уже высказывали опасения насчет того, что в Северную столицу могут привезти московскую реновацию.