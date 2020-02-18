Градозащитники опасаются, что Хуснуллин везет в Петербург реновацию по-московски

В Петербург и Ленинградскую область едет вице-премьер Марат Хуснуллин. Градозащитники опасаются, что одна из целей его визита — развитие «московской» реновации на территории города.

Будущую поездку Хуснуллин анонсировал в Twitter. Горожан он попросил рассказать, на какие проблемные объекты в Петербурге стоит обратить внимание.

«Хочу узнать о реальной ситуации в регионе», — пояснил вице-премьер.

Градозащитники предполагают, что одной из причин его визита могут быть планы по внедрению реновации по-московски. Не так давно Хуснуллин заявил, что программу необходимо реализовать на территории всей России. Начать реновацию он предложил с крупных городов.

«Хуснуллин — один из проводников московской реновации. Есть опасения, что он со своего вертолета, условно говоря, будет смотреть не только на наши проблемы, но и на пятна под реновацию в Санкт-Петербурге. И это не есть хорошо, потому что реновация в Москве, как мне кажется, происходит с игнорированием прав собственников и градостроительных нормативов», — рассказал gazeta.spb.ru градозащитник и юрист Павел Шапчиц.

Он пояснил, что московская реновация порождает безликие 15-этажные коробки вместо кварталов со своей идентичностью.

Программа реновации предполагает снос старых многоэтажек и предоставление владельцам квартир в новом жилье в их районе или денежной компенсации. Критики программы отмечают, что дома, возведенные в рамках реновации в Москве, зачастую построены без учета градостроительных, экологических, противопожарных, строительных и других норм. При этом проекты игнорируют особенности районов и какое-либо архитектурное разнообразие.