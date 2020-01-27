Хуснуллин предложил всероссийскую реновацию жилья

Хуснуллин предложил всероссийскую реновацию жилья
Реновацию предлагается начать в крупных городах. Фото: pixabay

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил развивать программу реновации жилья во всех российских городах, поскольку стареющее жилье может быть «серьезной угрозой».

Как заявил Хуснуллин в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1», страна нуждается в этом проекте развития. Пока, по словам Хуснуллина, проект реновации можно начать отрабатывать на крупных городах из-за объема требуемых средств.

Вице-премьер подчеркнул, что на реализацию проекта уйдет немало времени, поскольку на начальном этапе потребуется тщательная разработка проекта, а также пересмотр требования к строительной отрасли на государственном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилья.

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Хуснуллин предложил всероссийскую реновацию жилья
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