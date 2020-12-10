В Выборге обнаружили крупную партию синтетических наркотиков

В Выборгском районе Ленобоасти обнаружили тайник с синтетическим наркотиком. Полицейские задержали местную жительницу.

В среду, 9 декабря, полицейские провели обыск в одной из квартир дома на улице Спортивной в Выборге. Там стражи порядка нашли несколько полиэтиленовых пакетов со смесью, содержащей синтетическое вещество. Общий вес изъятого составил порядка 1,2 килограмма. Также была задержана 29-летняя жительница.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, по факту покушения на незаконный оборот наркотиков возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной.

В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков, а также всех соучастников противоправной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержана группировка по производству синтетических наркотиков.