Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу завершает 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА. В прошлом году национальная команда была на строчку выше.

Обновленные данные рейтинга появились на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что на итоговый показатель российской команды повлияли результаты последних матчей, которые прошли в ноябре. Тогда национальная команда России сыграла вничью с Молдавией 0:0 в товарищеской встрече, а также проиграла два матча в Лиге наций. Поражения были зафиксированы в поединках с Турцией – 2:3 и Сербией – 5:0.

Год назад сборная России по футболу занимала 38-ю строчку рейтинга ФИФА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по футболу узнала соперников по отбору на Чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Российская команда попала в группу H, играть она будет со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.