Советы врача-дерматолога: как избавиться от раздражения после маски

Пандемия коронавируса принесла петербуржцам к Новому году новые проблемы – горожане все чаще начали обращаться к дерматологам из-за масочного режима. Gazeta.SPb выяснила, что делать, если маски начали раздражать не только вас самих, но и ваше лицо.

Из-за частого ношения защитных масок могут появляться высыпания, раздражения в зоне вокруг губ. Маска постоянно трется о кожу, вызывая реакцию. Особенно ситуация усугубляется сейчас, в холодное время года, когда температура в помещениях и на улице значительно отличается, и может возникать эффект парника.

Как рассказала Gazeta.SPb врач-дерматолог, преподаватель учебно-консультационного «Олта-центра» Алена Кирсанова, высыпания могут возникать и из-за некачественного сырья, из которого производят маски.

«Сейчас маски штампуются в огромном количестве. Не исключено, что при таком потоке используют некачественное сырье. В результате может возникать периоральный дерматит – покраснение вокруг рта», — пояснила медик.

По ее словам, важно использовать маску медицинского назначения – она должна быть минимум трехслойной, а также иметь антибактериальное покрытие.

«Перегружать кожу до появления проблем, принимать лекарства для профилактики не стоит. При появлении раздражения на кожу местно можно наносить заживляющие противовоспалительные средства, бепантен, например, а также принять внутрь антигистаминные препараты и ждать, когда пандемия все-таки закончится», — добавила врач.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцы стали ссориться из-за медицинских масок. Один их таких конфликтов привел к убийству.