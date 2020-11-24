Петербургские кондукторы рискуют здоровьем, делая замечания озверевшим из-за масок горожанам

В Петербурге под угрозой оказались кондукторы общественного транспорта. Горожане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в троллейбусах, автобусах и трамваях. Кондукторы же, которые могут сделать замечание пассажирам из-за масок и перчаток, рискуют получить в ответ удар кулаком – горожане все больше звереют на фоне масочного режима.

В Петербурге обсуждают возможность кондуктора не пускать в общественный транспорт горожан без масок. Такие предложения звучат на фоне новостей об убийстве жителя Мурино, которого зарезали после просьбы надеть маски.

Кондукторам в Петербурге и без того приходится несладко. То и дело в лентах новостей появляются сообщения о нападении неадекватных пассажиров.

Так, в мае этого года конфликт в петербургском автобусе закончился ножом в шее одного из пассажиров. Тогда мужчина отказался оплачивать проезд на проспекте Просвещения. Женщина-кондуктор начала спорить с ним. За кондуктора вступился другой пассажир – его-то в результате и госпитализировали.

Только в марте этого года в петербургском суде закрыли дело о нападении с кулаками на кондуктора. Годом ранее в троллейбусе на Ленинском проспекте пострадала женщина-кондуктор, она получила кулаком по голове.

В январе этого года на улице Кораблестроителей на сотрудницу «Горэлектротранс»а в Петербурге напал мужчина. Он проник в кабину и пытался усесться за руль. Когда женщина-кондуктор пыталась оттащить его, он ударил ее в лицо.

В конце прошлого года завершилось дело о происшествии в автобусе №8. Пьяный пассажир начал ругаться, а затем достал балончик «УДАР 15-13-60» и распылил газ в лицо кондуктора и пассажира. Ему дали пять месяцев в колони.

Около года назад кондуктору трамвая распылили в лицо огнетушитель. У сотрудницы злоумышленник отобрал личные деньги и выручку.

Это только часть нападений на кондукторов за последнее время. Учитывая то, что конфликтов в Петербурге из-за масок стало больше, сотрудники общественного транспорта могут рисковать здоровьем, деля подобные замечания.

Gazeta.spb.ru писала ранее о том, как петербуржцы ссорятся и дерутся из-за масок. Один из последних конфликтов закончился убийством.