Убийство, ссоры и драки: как в Петербурге озверели при масочном режиме

Ругань в транспорте, драки и даже убийство – петербуржцы, похоже, начали звереть во время масочного режима. Ношение средств индивидуальной защиты все чаще становятся причиной для конфликтов.

В пятницу, 20 ноября, региональное управление МВД заявило, что раскрыло убийство жителя Ленобласти. Оказалось, что смертельное ранение он получил из-за просьбы пассажирам надеть маску в маршрутном автобусе.

Все произошло вечером 17 ноября. Труп мужчины нашли на Индустриальном проспекте. Им оказался житель Мурино, который работал заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра.

По версии полиции, он в тот вечер возвращался домой с корпоратива. В маршрутке он поссорился с двумя пассажирам – сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски. Словесная перепалка переросла в драку, она продолжилась уже на Индустриальном проспекте. В результате ему нанесли смертельное ножевое ранение.

Подозреваемыми оказались уроженцы Оренбургской области.

Это не первый конфликт в городе, который произошел из-за ношения средств индивидуальной защиты. К счастью, трагедией не закончилась ссора в петербургском трамвае в конце октября. Там избили молодого человека, который подходил к пассажирам без маски и указывал на несоблюдение масочного режима. Нападение он снял на видео, которое потом стало предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Потерпевший утверждает, что его избили до потери сознания, а потом выбросили из трамвая на Долгоозерной улице.

В октябре же соцсети облетело видео, на которой люди в полицейской форме на станции метро «Беговая» избили мужчину. Утверждалось, что жесткое задержание произошло после того, как он отказался покупать маску. В региональном управлении МВД, комментируя тогда произошедшее СМИ, заявили, что пассажир не реагировал на неоднократные законные требования.

В октябре управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщало об инциденте в магазине на Индустриальном проспекте. Тогда сотрудник гипермаркета попросил покупателя без маски воспользоваться средствами индивидуальной защиты или покинуть магазин. В ответ тот начал оскорблять работника, а затем просто ударил его по лицу.

Отметим, что, по постановлению городского правительства, жители Петербурга должны носить средства индивидуальной защиты, в том числе в общественном транспорте и такси, на остановках, отдельных магазинах и торговых центрах.