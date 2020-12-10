Спасатели Петербурга подготовились к сезону зимней рыбалки

Минувшей зимой со льда были спасены более 40 человек. Фото: pixabay.com

Минувшей зимой со льда были спасены более 40 человек. Фото: pixabay.com

В Северной столице для спасения жителей города на воде предусмотрено 650 единиц техники и 3 тыс. 831 человек личного состава.

Как сообщают в Смольном, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам администраций районов активизировать профилактическую работу. Об этом парламентарий заявил в четверг, 10 декабря, на итоговом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Во всех районах известны места, где люди массово выходят на лед. Особенно важно, чтобы школьники знали, как себя вести зимой на водоёмах. На классных часах надо организовать разъяснение мер безопасности. Нужно чаще об этом говорить и напоминать», – добавил Александр Беглов.

Кроме этого, в городе организовано 19 спасательных станций. К сезону подготовлены 17 судов на воздушной подушке, 1 аэроджет, 17 снегоходов и 7 беспилотных летательных аппаратов. Также к спасательным операциям будут привлекаться специалисты МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителям Петербурга запретили выходить на отсутствующий лед до 15 января.