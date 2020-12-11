Спрос на услуги Дедов Морозов вырос на 30% у россиян к Новому году

Россияне готовятся к встрече новогодних праздников. В октябре и ноябре жители страны на 30% чаще интересовались услугами Дедов Морозов, чем в прошлом году.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании по поиску специалистов «СберУслуги».

Отмечается, что на данном сервисе все услуги Дедов Морозов самозанятые и проверены по «Сбер ID». Заказать главного специалиста на Новый год можно полностью онлайн. Кроме этого, сделки проводятся официально и с чеком.

«Чтобы порадовать и поддержать россиян, мы открыли категорию «Деды Морозы и Снегурочки» на сервисе «СберУслуги» и приглашаем аниматоров, ведущих, актеров и всех тех, кто хочет стать волшебником на время праздников присоединиться к нам. А мы поможем этой встрече состояться, а Деду Морозу и Снегурочке попасть в каждый дом, где ждут праздник», – заявила операционный директор сервиса Марина Александровская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год.