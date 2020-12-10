В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год

Массовые мероприятия на улицах и в парках находятся под запретом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить дополнительные ограничения на Новый год. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что горожане смогут гулять по улицам и паркам, но массовых мероприятий устраивать нельзя. Подземка будет работать всю ночь, но льготные проездные восстанавливать пока не будут. В виде исключения заработают карточки студентов медицинских вузов и волонтеров.

Собянин заявил, что москвичам лучше остаться дома и отпраздновать Новый год в кругу семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти половина семей в России не собирается приглашать Деда Мороза на Новый год. При этом 26% опрошенных заявили, что в роли Деда Мороза и Снегурочки выступят родные и близкие, а 15% родителей пока не решили, нужно ли приглашать в гости Деда Мороза.