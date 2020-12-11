МегаФон планирует провести в русской Арктике высокоскоростной мобильный интернет

В рамках X Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян рассказал о планах по проведению в Русской Арктике высокоскоростного мобильного интернета и о том, как это отразится на цифровизации экономики региона.

Совместный проект МегаФона и финской компании Cinia Oy получил название Arctic Connect и призван не только повысить качество жизни людей, находящихся в Русской Арктике, но и улучшить цифровую экономику региона. К примеру, это поможет оцифровать бизнес-процессы крупных промышленных предприятий, повсеместно появятся датчики с SIM-картами.

Цифровизация особенно актуальна для портовой инфраструктуры Арктики в связи с развитием Северного морского пути. К примеру, заниматься грузовыми работами могли бы роботы, а не люди, — такая практика уже сейчас широко распространена в Китае и постепенно реализуется в России.

Вермишян также рассказал, что основная магистраль проекта Arctic Connect между Европой и Азией будет достроена уже в конце 2022 — начале 2023 года. «Самое важное – мы начали инициировать переговоры с международными партнерами, чтобы дополнить проект экономикой: нужно придумать схему окупаемости проекта. Благодаря этому мы сможем параллельно реализовать отводы до предприятий на арктических территориях для реализации задач по развитию Русской Арктики, поставленных президентом РФ», — подвел итоги гендиректор МегаФона.

Отметим, недавно «МегаФон» стал членом Ассоциации полярников. «АСПОЛ» (Ассоциация полярников) занимается повышением качества жизни людей, проживающих на Крайнем Севере. Общественная организация также защищает интересы полярников и коренных народов Крайнего Севера, содействует реализации государственной политики РФ в Арктике и Антарктике, участвует в разработке и реализации законодательных инициатив с целью поддержки и развития полярных территорий и изучает арктическую и антарктическую территории, организовывая дрейфующие ледовые станции для исследовательской работы.