В Ленобласти 218 человек заразились коронавирусом

Таким образом, за период пандемии заболеть успели более 19 тысяч человек.

В Ленинградской области сегодня, 10 декабря, коронавирусом заболели 218 человек. Общее число инфицированных достигло 19 083, выздоровели 14 452 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

Напоминаем, что власти обеспокоены эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге. Там за последние сутки насчитали более 3,7 тысяч зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия. Как сообщил комитет по делам записи актов гражданского населения, в октябре показатель смертности составил 6 561 человек. Таким образом, в ноябре умерших оказалось на 268 человек больше, чем в прошлом месяце.